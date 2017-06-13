Реформа здравоохранения: победители и проигравшие - пресс-конференция

В среду, 14 июня, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Реформа здравоохранения: победители и проигравшие".

Верховная Рада 8 июня приняла за основу ключевой законопроект медицинской реформы, которые предусматривает введение принципа "деньги следуют за пациентом". Согласно законопроекту, гражданам предусмотрен гарантированный пакет и лекарственные средства за счет госбюджета. В частности, вводится понятие "государственного гарантированного пакета" — определенного объема медицинских услуг и лекарственных средств, которые государство обязуется оплачивать по заранее установленному единому тарифу, который будет утверждать Кабинет Министров ежегодно. Вместе с тем, государство намерено оплачивать только первичную, экстренную и паллиативную медицинскую помощь. Специализированная и высокоспециализированная помощь теперь лягут на плечи пациентов. Кроме того, будет создана Национальная служба здоровья Украины, которая получая деньги из бюджета, станет единым заказчиком медицинских услуг.

При этом эксперты констатируют, что парламент нарушил норму статьи 49 Конституции Украины, гарантирующей всем гражданам страны право на безоплатное получение медицинских услуг. Безоплатное — означает без непосредственной оплаты со стороны пациента за получаемую услугу, так как она уже предоплачена за счет изымаемых в доход госбюджета налогов с физических и юридических лиц. Есть разъяснение Конституционного суда Украины, в котором сказано, что государство в принципе не имеет права лимитировать и создавать государственные пакеты, которые оплачиваются обязательно, и какие-то пакеты, которые оплачиваются не обязательно либо солидарно. Аналитики также обратили внимание, что размер суммы в законе не указан, ее будет ежегодно определять Кабинет министров Украины, т.е. украинцы могут столкнуться с тем, что медицинские услуги могут стать абсолютно недоступными.

Кто выиграет, и кто проиграет в результате указанной реформы?

Эксперты пресс-конференции:

Сергей Мельничук, народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам здравоохранения

Сергей Кравченко, ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

Олег Панасенко, глава Свободного профсоюза медицинских работников Украины

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 14 июня в 13.00

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