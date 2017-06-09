Незаконные стройки Киева. Как найти управу на недобросовестных застройщиков - пресс-конференция

В понедельник, 12 июня, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Незаконные стройки Киева. Как найти управу на недобросовестных застройщиков?"

По состоянию на начало 2017 года количество незаконно построенных жилых комплексов и зданий иного назначения в Киеве составило более 60 объектов. Самое интенсивное незаконное строительство ведется в центре столицы: в Шевченковском и Голосеевском районах, а также на левом берегу Днепра — в Днепровском районе Киева. Также нередко застройщики ведут строительство с нарушением прав на землю.

У киевской мэрии больше всего претензий к нарушениям градостроительных требований: чаще всего реальная стройка отличается от утвержденного проекта. Например, по документам должен быть построен небольшой торговый центр, а на самом деле возводится многоквартирный дом или АЗС. Немало примеров, когда в историческом центре столицы возводят многоэтажку, но любые попытки убрать лишние этажи, половина из которых незаконны, натыкаются на сопротивление со стороны как городской, так и районной администрации. На самом деле никто из недобросовестных застройщиков ответственности не несет, подчеркивают эксперты. За последние три года по уголовной статье 298 "Уничтожение, разрушение или повреждение памятников — объектов культурного наследия" возбуждено всего 14 уголовных дел.

Недобросовестные застройщики не предусматривают развитие инфраструктуры. В детских садах, школах и поликлиниках не хватает места — новые жилые комплексы строятся повсеместно и быстрее, чем те же школы. Не выдерживают и старые канализационные сети, постоянно происходят прорывы. Жители Киева регулярно пикетируют КГГА с требованием разобраться со скандальными стройками в столице, а при выдаче разрешений на строительства интересоваться мнением киевлян: что нужно строить и какая инфраструктура необходима жителям города.

Проблемы незаконных строек Киева обсудят эксперты:

Виктор Глеба, экс-заместитель главного архитектора Киева, эксперт по госуправлению в области градостроительства, член Украинской академии архитектуры

Алексей Новиков, депутата Киевсовета, секретарь постоянной комиссии Киевсовета по экологической политике

Александр Дядюк, юрист, глава общественной организации " Кияни, об'єднуємось!"



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Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 12 июня в 13.00