Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 9 июня, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй недели июня 2017 года.

— Тимошенко и газ: второй круг.

— Обострение на Донбассе. Что за ним и что дальше?

— Очередной теракт у посольства. Как-то неспокойно…

— Медреформа, НАТО и другая активность Рады — все плюсы и минусы.

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Михаил Павлив, политолог, директор «Фонда гуманитарных стратегий

Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук



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