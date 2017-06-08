Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 9 июня, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй недели июня 2017 года.
— Тимошенко и газ: второй круг.
— Обострение на Донбассе. Что за ним и что дальше?
— Очередной теракт у посольства. Как-то неспокойно…
— Медреформа, НАТО и другая активность Рады — все плюсы и минусы.
Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:
Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики
Михаил Павлив, политолог, директор «Фонда гуманитарных стратегий
Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук
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