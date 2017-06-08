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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    (обновлено: )41
    В пятницу, 9 июня, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 9 июня, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй недели июня 2017 года.

    — Тимошенко и газ: второй круг.

    — Обострение на Донбассе. Что за ним и что дальше?

    — Очередной теракт у посольства. Как-то неспокойно…

    — Медреформа, НАТО и другая активность Рады — все плюсы и минусы.

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

    Михаил Павлив, политолог, директор «Фонда гуманитарных стратегий

    Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук

    Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям

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