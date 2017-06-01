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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    (обновлено: )24
    В пятницу, 2 июня, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 2 июня, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны на текущей неделе с 29 мая по 02 июня 2017 года.

    — Встреча Путина и Макрона — первые впечатления.

    — На абордаж: "Национальный корпус" анонсировал новые штурмы облсоветов

    — Подлежит реанимации. "Нормандский формат" для Донбасса.

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Кость Бондаренко, руководитель Фонда "Украинская политика"

    Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании "Партия власти"

    Андрей Видишенко, политолог-международник, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, член Королевского института международных отношений (Chatham House)

    Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям

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