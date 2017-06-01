Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 2 июня, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны на текущей неделе с 29 мая по 02 июня 2017 года.



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Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Кость Бондаренко, руководитель Фонда "Украинская политика"

Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании "Партия власти"

Андрей Видишенко, политолог-международник, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, член Королевского института международных отношений (Chatham House)



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