наверх
29.05.201714:18
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Пресс-Центр

    Внутренне перемещенные лица. Кто может решить их проблемы - пресс-конференция

    (обновлено: )10910
    Во вторник, 30 мая, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция "Внутренне перемещенные лица. Кто может решить их проблемы?"
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Во вторник, 30 мая, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция "Внутренне перемещенные лица. Кто может решить их проблемы?"

    Украина оказалась на 9 месте в числе стран с наибольшим количеством внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом говорится в новом отчете Центра мониторинга внутренних перемещений (IDMC) и Норвежского комитета по беженцам (NRC). В отличие от беженцев, которые ищут убежище в других странах, внутренне перемещенные лица остаются в своей собственной стране и не могут претендовать на международную защиту. По словам генерального секретаря NRC Яна Эгеланда, число внутренне перемещенных лиц сейчас превосходит число беженцев, и этот вопрос необходимо вернуть в международную повестку. Несмотря на то что единых точных данных о количестве переселенцев в Украине нет, всего в Украине насчитали более 1,6 млн ВПЛ, говорится в отчете Центра мониторинга. По данным отчета за минувший год свои дома из-за военного конфликта на Донбассе покинули 109 тыс. человек. Согласно опросу, проведенному в 2016 году Киевским международным институтом социологии (КМИС), не собирается возвращаться обратно почти половина переселенцев — 48%, еще 16% затрудняются ответить на этот вопрос. Однако есть и противоположная тенденция. Отсутствие жилья, возросшие платежи за коммуналку, приводит к тому, что переселенцы начали возвращаться домой, хотя обстоятельства, вынудившие их покинуть родные города никуда не делись.

    Самой большой проблемой для ВПЛ является жилье, а точнее — его отсутствие. Согласно комплексной государственной программе поддержки переселенцев, одним из заданий на 2016-2017 год является обеспечение права этих граждан на жилье. Однако это право существует лишь на бумаге. Год назад вступили в силу изменения в закон о ВПЛ, но проблемы переселенцев не исчезли.

    Эксперты пресс-конференции:

    Ольга Балакирева, председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко

    Анна Гвелесиани, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины

    Андрей Павловский, эксперт по вопросам социальной политики, депутат ВР VI и VII созывов

    Геннадий Кобзар, член инициативной группы "Комитет вынужденных переселенцев"

    Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Доллары и евро
      Всеукраинская облава на налоговиков
      Георгий Тука
      АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе
      Машина полицейских. Архивное фото
      Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
      Саммит G7 в Сицилии
      Саммит G7 на Сицилии: итоги