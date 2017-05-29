Внутренне перемещенные лица. Кто может решить их проблемы - пресс-конференция

Во вторник, 30 мая, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция "Внутренне перемещенные лица. Кто может решить их проблемы?"

Украина оказалась на 9 месте в числе стран с наибольшим количеством внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом говорится в новом отчете Центра мониторинга внутренних перемещений (IDMC) и Норвежского комитета по беженцам (NRC). В отличие от беженцев, которые ищут убежище в других странах, внутренне перемещенные лица остаются в своей собственной стране и не могут претендовать на международную защиту. По словам генерального секретаря NRC Яна Эгеланда, число внутренне перемещенных лиц сейчас превосходит число беженцев, и этот вопрос необходимо вернуть в международную повестку. Несмотря на то что единых точных данных о количестве переселенцев в Украине нет, всего в Украине насчитали более 1,6 млн ВПЛ, говорится в отчете Центра мониторинга. По данным отчета за минувший год свои дома из-за военного конфликта на Донбассе покинули 109 тыс. человек. Согласно опросу, проведенному в 2016 году Киевским международным институтом социологии (КМИС), не собирается возвращаться обратно почти половина переселенцев — 48%, еще 16% затрудняются ответить на этот вопрос. Однако есть и противоположная тенденция. Отсутствие жилья, возросшие платежи за коммуналку, приводит к тому, что переселенцы начали возвращаться домой, хотя обстоятельства, вынудившие их покинуть родные города никуда не делись.

Самой большой проблемой для ВПЛ является жилье, а точнее — его отсутствие. Согласно комплексной государственной программе поддержки переселенцев, одним из заданий на 2016-2017 год является обеспечение права этих граждан на жилье. Однако это право существует лишь на бумаге. Год назад вступили в силу изменения в закон о ВПЛ, но проблемы переселенцев не исчезли.

Эксперты пресс-конференции:

Ольга Балакирева, председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко

Анна Гвелесиани, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины

Андрей Павловский, эксперт по вопросам социальной политики, депутат ВР VI и VII созывов

Геннадий Кобзар, член инициативной группы "Комитет вынужденных переселенцев"

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