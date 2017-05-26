Первый обучающий фестиваль для выпускников школ - пресс-конференция

В понедельник, 29 мая, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция "Первый обучающий фестиваль для выпускников школ".

В Украине организационно оформилась важная социальная инициатива — помочь вчерашним выпускникам школ выбрать не только профессию,но и направление развития личности.

Mr.Leader Fest 2017 — первый фестиваль для выпускников и старшеклассников, цель которого — помочь молодежи, которая стоит на пороге выбора профессии, сориентироваться в современном мире возможностей и перспектив. Mr.Leader FEST охватывает такие сферы как IT, шоу-бизнес, спорт, телевидение и другие направления.

В программе мероприятия — выступление лидеров украинских компаний, которые поделятся своим рецептом успеха. Выпускники смогут узнать об актуальных трендах кадрового рынка Украины, выиграть обучающие курсы от партнеров-организаторов.

Фестиваль планирует принять более 1000 выпускников. Он пройдет 3 июня 2017 года во Freedom Event Hall.

Эксперты пресс конференции:

Владимир Воронов, автор и идеолог проекта Mr.Leader, руководитель Vladimir Voronov Branding Agency

Максим Ткаченко, генеральный директор компании "Квартал-Концерт" и Freedom Event Hall

Александр Ольшанский, президент холдинга Internet Invest Group



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