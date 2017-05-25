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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    (обновлено: )30
    В пятницу, 26 мая, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 26 мая, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение четвертой недели мая 2017 года.

    — Рада: квоты на язык и возможные визы с РФ. Что дальше?

    — Макрон, Путин, Порошенко. Переговоры в верхах и судьба "нормандского формата". 

    — Прокурорская активность. Будет ли Луценко кандидатом на повышение.

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор"

    Олег Волошин, международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины 

    Дмитрий Корнейчук, политический аналитик

    Аккредитация СМИ на месте по действующим редакционным удостоверениям

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