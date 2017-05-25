Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 26 мая, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение четвертой недели мая 2017 года.
— Рада: квоты на язык и возможные визы с РФ. Что дальше?
— Макрон, Путин, Порошенко. Переговоры в верхах и судьба "нормандского формата".
— Прокурорская активность. Будет ли Луценко кандидатом на повышение.
Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:
Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор"
Олег Волошин, международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины
Дмитрий Корнейчук, политический аналитик
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