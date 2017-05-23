Атомная энергетика Украины: серьезных проблем все больше - пресс-конференция

В среду, 24 мая, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция "Атомная энергетика Украины: серьезных проблем все больше".

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Украина резко увеличила долю атомной энергии в общем энергетическом балансе страны: было 47%, сейчас стремительно приближается к 60%. Но тут стоит уточнить, что это произошло потому, что из-за дефицита угля Украина увеличила нагрузку на свои атомные станции, в Украине Эксперты утверждают, что отсутствие денег и политической воли, не позволяет решить проблему с подходящим к концу сроку эксплуатации энергоблоков.

В Украине эксплуатируются 15 энергоблоков общей мощностью 13 835 МВт на четырех атомных электростанциях: 6 блоков — на Запорожской, 4 — на Ровенской, 3 — на Южно-Украинской (Николаевская область) и 2 — на Хмельницкой.При этом за прошлый год было проведено 11 внеплановых (то есть аварийных) ремонтов. Для сравнения: в 2015 году таких ремонтов было семь, в 2014 году — шесть, в 2013 году — ни одного.

Вопрос безопасности украинских АЭС поднял Запад. The Washington Times исследовала ядерную отрасль, признав, что сегодня риск повторения Чернобыльской катастрофы выше, чем принято считать, из-за коррупции и неэффективного управления. Заканчиваются эксплуатационные сроки работы многих реакторов, 12 энергоблоков были введены в строй еще во времена Советского Союза, а проектный срок их эксплуатации составляет 30 лет. При этом, согласно "Энергетической стратегии Украины до 2030 года", работу 12 из 15 ядерных блоков, которые уже выработали или выработают свой технический ресурс в самое ближайшее время, планируется продлить еще на 15 лет.

Как хранятся сегодня высокоактивные отходы с АЭС? По словам специалистов, они все еще представляют значительную радиационную опасность. За ним нужно постоянно наблюдать, а самое главное, требуется, чтобы эти отходы сохранялись в контролируемом и упорядоченном состоянии. Такие могильники должны располагаться в глубоких геологических формациях. Эта проблема на сегодняшний день пока не решена.

Эксперты пресс-конференции:

Георгий Копчинский, экс-директор Государственного департамента атомной энергетики Украины

Геннадий Рябцев, доктор наук по государственному управлению, профессор, директор специальных проектов НТЦ "Психея"

Юрий Корольчук, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий



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