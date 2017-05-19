В понедельник, 22 мая, в 14.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция Георгия Делиева, о премьере новой музыкальной комедии.

Художественный руководитель Театра "Маски-шоу" Георгий Делиев приехал в Киев, чтобы максимально пообщаться с киевлянами и рассказать о том, что:

— закончились съемки комедии Георгия Делиева "Одесский подкидыш". Впервые в истории украинского кино деньги на проект собрали будущие зрители.

— "Маски-шоу" запустили собственный виртуальный проект, который рассчитан на международную аудиторию. Технология позволит зрителю находиться в центре событий Главное преимущество VR для зрителя — это эффект присутствия.

— 30 мая во "Freedom Event Hall" состоится премьера музыкальной комедии "Jazzzz". Автор пьесы и режиссер-постановщик — Георгий Делиев.

Как говорит сам Георгий Викторович: "Вас ждет зажигательный коктейль из живого джаза, бурлеска, театра абсурда и искрометных шуток. Интересен состав артистов: артист театра "Буффон" Олег Савченко, дуэт "Хорошие", танцовщица Сильветта Аттаулина, а также вокалисты и инструменталисты джазового факультета ОУИК им. К.Ф. Данькевича и, собственно, я".

В качестве музыкального материала звучат известные популярные зарубежные шлягеры в джазовом стиле.

Георгий Викторович Делиев, украинский режиссер, актер, музыкант, художник, народный артист Украины, художественный руководитель Театра "Маски-шоу".

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