Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 19 мая, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение третьей недели мая 2017 года.

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Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"

Александра Решмедилова, политолог, ведущий аналитик международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины"

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