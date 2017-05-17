Новый Закон о ЖКУ для украинцев: дорогое "удовольствие" - пресс-конференция

В четверг, 18 мая, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Новый Закон о ЖКУ для украинцев: дорогое "удовольствие".

На текущей неделе Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект "О жилищно-коммунальных услугах" № 1581-д — в парламенте не нашлось достаточного количества голосов, чтобы принять закон. Новая редакция закона о Жилищно-коммунальных услугах принята в первом чтении в прошлом году. Документ призван обеспечить полноценное и качественное предоставление всех жилищно-коммунальных услуг и установить механизмы защиты прав потребителей. Согласно новой редакции пеня за несвоевременную оплату коммуналки должна была появиться уже в этом году, однако ко второму чтению норму перенесли на 2018-й, размер пени — 0,1% от долга в день. Новая норма коснется миллионов украинцев — в типичной многоэтажке долги за коммуналку есть у каждой пятой квартиры, а общая сумма задолженности в Украине уже превысила 25 миллиардов гривен. Введение пени для неплательщиков, по мнению властей, будет мотивировать граждан платить по долгам за ЖКХ. Однако многие эксперты с этим не согласны. С одной стороны, размер пени выглядит относительно небольшим, с другой — если в семье действительно нет денег на оплату самого счета, пеня мотиватором не станет. В настоящее время в Украине уровень оплаты услуг ЖКХ падает, а убытки коммунальных предприятий растут. Возможность оформить пятилетнюю «рассрочку» на оплату коммунальных услуг ситуацию исправить не смогла. В новой редакции Закона указано: если потребитель не платит больше месяца, коммунальные услуги ему могут отключить.

Согласно новому Закону жильцы дома должны сами подготовить коммуникации в многоэтажке к предоставлению коммунальных услуг: заплатить за ремонт внутридомовых систем газо- и электроснабжения, за ремонт в подъездах, подвальных помещений и крыши. Также украинцы по новой редакции закона будут обязаны подавать показатели счетчиков поставщикам услуг.

Какие новые обязанности и права граждан прописаны в Законе? Как и у кого требовать предоставления качественных коммунальных услуг? Куда и кому жаловаться, если услуги не качественны или они отсутствуют?

Эксперты пресс-конференции:

Алексей Кучеренко, экс-министр ЖКХ 2007-2010, председатель "Союза собственников жилья Украины"

Тарас Галайда, аналитик общественной организации "Публичный аудит"

Александр Дядюк, юрист, глава общественной организации "Кияни об'єднуємось!"

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