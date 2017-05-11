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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    (обновлено: )58
    В пятницу, 12 мая, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 12 мая, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй недели мая 2017 года. 

    — Украина, 9 мая: с маршами и драками. Итоги.

    — Столкновения в Днепре. Аваков зачистил руководство полиции.

    — Лавров, Тиллерсон и Трамп. Присоединится ли США к "нормандскому формату"? 

    — Макрон. Чего ждать Украине и миру от нового президента Франции. 

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты: 

    Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор"

    Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики 

    Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук 

    Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям

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