Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 12 мая, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй недели мая 2017 года.

— Украина, 9 мая: с маршами и драками. Итоги.

— Столкновения в Днепре. Аваков зачистил руководство полиции.

— Лавров, Тиллерсон и Трамп. Присоединится ли США к "нормандскому формату"?

— Макрон. Чего ждать Украине и миру от нового президента Франции.

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор"

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук

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