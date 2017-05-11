Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 12 мая, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй недели мая 2017 года.
— Украина, 9 мая: с маршами и драками. Итоги.
— Столкновения в Днепре. Аваков зачистил руководство полиции.
— Лавров, Тиллерсон и Трамп. Присоединится ли США к "нормандскому формату"?
— Макрон. Чего ждать Украине и миру от нового президента Франции.
Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:
Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор"
Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики
Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук
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