Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 5 мая, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение первой недели мая 2017 года.
— Интерпол, Янукович и все, все, все. Криминала нет, деньги и госизмену ищут.
— Большие разговоры на тему Донбасса. По телефону и лично.
— 9 Мая. Тревожно или нет?
Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:
Сергей Белашко, политолог, директор Агентства социальных коммуникаций
Дмитрий Корнейчук, политический аналитик
Кирилл Молчанов, политолог, кандидат политических наук
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