Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 5 мая, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение первой недели мая 2017 года.

— Интерпол, Янукович и все, все, все. Криминала нет, деньги и госизмену ищут.

— Большие разговоры на тему Донбасса. По телефону и лично.

— 9 Мая. Тревожно или нет?

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Сергей Белашко, политолог, директор Агентства социальных коммуникаций

Дмитрий Корнейчук, политический аналитик

Кирилл Молчанов, политолог, кандидат политических наук



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