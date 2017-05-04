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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    (обновлено: )8
    В пятницу, 5 мая, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 5 мая, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение первой недели мая 2017 года.

    — Интерпол, Янукович и все, все, все. Криминала нет, деньги и госизмену ищут.

    — Большие разговоры на тему Донбасса. По телефону и лично.

    — 9 Мая. Тревожно или нет?

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Сергей Белашко, политолог, директор Агентства социальных коммуникаций

    Дмитрий Корнейчук, политический аналитик

    Кирилл Молчанов, политолог, кандидат политических наук

    Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям

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