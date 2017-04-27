Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 28 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение последней недели апреля 2017 года.

— Конец украинского света на Донбассе.

— Смена европейских элит. Свет в конце туннеля?

— НАБУ, НАЗК, САП. Бескомпромиссная борьба с мышиной возней.

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Михаил Погребинский, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии

Михаил Павлив, политолог, директор «Фонда гуманитарных стратегий

Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива»

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