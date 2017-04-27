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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    (обновлено: )21
    В пятницу, 28 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 28 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение последней недели апреля 2017 года.

    — Конец украинского света на Донбассе.

    — Смена европейских элит. Свет в конце туннеля?

    — НАБУ, НАЗК, САП. Бескомпромиссная борьба с мышиной возней.

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Михаил Погребинский, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии

    Михаил Павлив, политолог, директор «Фонда гуманитарных стратегий

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива»

    Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям

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