В четверг, 27 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится презентация цикла исследований Украинского института анализа и менеджмента политики: "Цена реформ. Реформа полиции".

Среди множества системных проблем Украины, стоявших перед ней на протяжении всей истории ее независимости, проблема правоохранительной системы была одной из важнейших. Украинская правоохранительная система страдала целым набором проблем: коррупция, невысокая эффективность работы, насилие над гражданами, связи с криминалом и т.д. Все это порождало недоверие абсолютного большинства украинцев к милиции. Вопрос ее реформирования рассматривался экспертами неоднократно.

Данные социологических исследований показывают лишь незначительный рост доверия украинцев к, теперь уже, полиции. Согласно данным Киевского международного института социологии, опубликованным в январе 2016г., Национальной полиции (преемнице милиции) доверяли 14,9%, а патрульной полиции — 20,7%. По сравнению с 2013 годом на Украине в полтора раза выросло число особо тяжких преступлений, а число правонарушений с применением огнестрельного оружия увеличилось за этот же период вдвое. Раскрывается лишь каждое десятое преступление, а значит, мотивации не грабить у преступников нет. Именно поэтому эксперты и правоохранители негативно оценивают динамику изменения криминогенной ситуации в Украине.

Личная безопасность — это один из ключевых компонентов высокого качества жизни. В ежегодном отчете Quality of Living Index (индекс качества жизни) крупнейшей консалтинговой компании в сфере HR Mercer Киев занял 176 место из 230 возможных по качеству жизни и безопасности для жизни и работы среди европейских городов.

Эксперты:

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Владислав Дзивидзинский, политолог, эксперт УИАМП

Максим Семенов, эксперт УИАМП

Виктор Бояров, професор кафедры криминального процесса и криминалистики Академии адвокатуры Украины

Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности



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