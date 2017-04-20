Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 21 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение третьей недели апреля 2017 года.

— Экстремальная весна в Украине. Почему во Львове тепло, а в Николаеве нет.

— Лондон и Гаага. Чего хотела добиться Украина, а что смогла.

— Скандал в днепропетровской "Самопомощи", гиперактивный "Национальный корпус" и другие политические телодвижения. К чему бы это?

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра «Третий сектор»

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании «Партия власти»



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