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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

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    В пятницу, 21 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 21 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение третьей недели апреля 2017 года.

    — Экстремальная весна в Украине. Почему во Львове тепло, а в Николаеве нет. 

    — Лондон и Гаага. Чего хотела добиться Украина, а что смогла.

    — Скандал в днепропетровской "Самопомощи", гиперактивный "Национальный корпус" и другие политические телодвижения. К чему бы это?

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра «Третий сектор»

    Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

    Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании «Партия власти»

    Аккредитация СМИ на месте по действующим редакционным удостоверениям

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