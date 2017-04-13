наверх
13.04.201714:24
Курсы валют НБУ
  • EUR28.50- 0.05
  • USD26.88- 0.02
Рубрики
Ещё
    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    (обновлено: )36
    В пятницу, 14 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 14 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй недели апреля 2017 года.

    Правительство Гройсмана — год у руля. Кто уйдет и с чем останемся

    США и Россия — без "Большой сделки", но с большими надеждами

    Судьба минского процесса

    Без советских законов и проспекта Победы. Кому лучше?

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Михаил Погребинский, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии

    Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

    Олег Волошин, эксперт-международник, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины


    Аккредитация СМИ на месте по действующим редакционным удостоверениям

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Пожилой человек считает деньги в центре Киева
      Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
      Внефракционный нардеп Евгений Мураев
      По собственному. Гонтарева объявила об отставке
      Юлия Тимошенко о Владимире Гройсмане. Видео
      Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
      Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков на встрече Совета Безопасности ООН
      Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США