ООН: 60% украинцев - за чертой бедности. Как дальше жить будем - пресс-конференция

В среду, 12 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "ООН: 60% украинцев — за чертой бедности. Как дальше жить будем?"

На сегодняшний день 60% украинцев живут за чертой бедности — об этом заявил представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер на презентации отчета ООН по рейтингу человеческого развития в мире. Критериями оценки стали ВВП на душу населения и покупательская способность. «Что касается Украины, то мы говорим о 1,7 миллиона внутренне перемещенных лиц, 2,8 миллиона людей с инвалидностью, 60% населения, которые находятся ниже черты бедности», — сказал он. В рейтинге человеческого развития ООН, который представлял Уокер, Украина заняла 84 место, тогда как в прошлом отчете занимала 55. По стандартам ООН, если человек тратит на проживание и продукты менее 5 долларов в день, (в месяц это менее 150 долларов, учитывая не только питание, но и расходы на коммунальные платежи, проезд и пр.), то он живет за порогом бедности. По курсу НБУ 27 гривен за доллар — 150 долларов равняется 4050 грн. Каждый, кто имеет доходы ниже этой черты, автоматически попадает за черту бедности. На данный момент в Украине прожиточный минимум — 1544 грн, что в соответствии с официальным курсом НБУ около 57 долларов — 1,8 доллара в день, то есть почти в 3 раза меньше установленных норм.

Несмотря на заявления властей, что главной задачей в 2017 году станет борьба с бедностью, пока в реальности улучшения украинцы не почувствовали. За два года в Украине более чем в четыре раза стала дороже горячая вода, более чем втрое — отопление, произошла 300% девальвации гривны и почти 60% инфляции. Из-за резкого роста тарифов и цен украинцы вынуждены экономить буквально на всем, а долги по коммуналке растут в геометрической прогрессии. Сегодня не только туризм и развлечения, а и лечение становятся для большинства украинцев непозволительной роскошью.



Эксперты пресс-конференции:



Ольга Балакирева, председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко



Людмила Черенько, заведующая отделом исследований уровня жизни Института демографии и социальных исследований НАН Украины



Андрей Павловский, эксперт по вопросам социальной политики, депутат ВР VI и VII созывов



Виталина Буткалюк, научный сотрудник отдела экономической социологии Института социологии НАН Украины



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