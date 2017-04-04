Водные ресурсы Украины на грани катастрофы? Прогнозы экспертов - пресс-конференция

В среду, 5 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Водные ресурсы Украины на грани катастрофы? Прогнозы экспертов".

Украина начинает страдать от нехватки чистой воды из-за разрушительной деятельности предприятий — об этом недавно заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак. Эксперты отмечают, что уже в течение нескольких лет уровень наполнения рек остается на отметке 20% от требуемого стандарта, из-за этого в Украине уже не осталось ни одного озера или реки, где вода была на уровне первого класса.

Ассоциация рыболовов Украины утверждает, что в течение последних десятилетий в нашей стране очень остро стоит вопрос загрязнения поверхностных и подземных вод. Ежегодно в водоемы сбрасывают около 1500 млн. куб. м загрязненных сточных вод. За годы независимости в стране исчезло более 10 тыс. водоемов. Бесхозяйственность в использовании водных ресурсов приводит к их массовому загрязнению и вымиранию рыбы. Украинские медики утверждают, что резкий рост числа заболеваний людей в последнее время напрямую связан с качеством питьевой воды.

За халатное отношение к природным ресурсам ни одно предприятие в Украине не понесло наказания: за такое обращение с природой предусмотрена только административная, а не уголовная ответственность. Вместе с Генпрокуратурой министерство экологии разработало изменения в уголовное законодательство, которое предусматривает повышение ответственности за вред природе. Однако в декабре 2016 года парламент принимает закон, запрещающий в 2017 году любые проверки, в том числе и экологические.

По мнению международных экспертов, проблема дефицита пресной воды станет одной из самых острых к середине ХХI века. За последние 50 лет произошло 37 межгосударственных конфликтов с применением насилия из-за водных ресурсов. По прогнозам ученых, к 2025 г. 3,2 млрд. жителей планеты будут страдать от недостатка воды.



Эксперты пресс-конференции:



Александр Чистяков, председатель Ассоциации рыболовов Украины



Алексей Новиков, секретарь постоянной комиссии Киевсовета по экологической политике



Валентин Рак, эколог, руководитель ОО «Экогромада»



Игорь Гарбарук, эксперт «Экономического дискуссионного клуба»





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