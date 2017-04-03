Что ждет банковскую систему Украины в 2017 году? Прогнозы экспертов - пресс-конференция

Во вторник, 4 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Что ждет банковскую систему Украины в 2017 году? Прогнозы экспертов".

Ушедший 2016 год стал для банковской системы Украины серьезным испытанием. Количество действующих банков значительно сократилось, закрытие нескольких финансовых учреждений сопровождалось скандалами, как например, с ПриватБанком, перешедшим в собственность государства.

Обязательное условие выживания банков в 2017-ом году останется неизменным — выполнение графика капитализации, согласованного Нацбанком с МВФ. Эксперты предполагают, что рынок в текущем году могут покинуть еще около 20 банков. По словам экспертов, банковская система будет адаптироваться к новым регуляторным требованиям и рыночным условиям, связанным, в том числе, со значительным увеличением веса и влияния государственных банков. Переход Привата в госсобственность будет стимулировать миграцию клиентов в другие банки, в основном в топ-20 (Ощадбанк, Эксим, Укргаз, Райффайзен, Укрсоц и др,), но могут также подтянуться вверх по активам и более мелкие банки (Восток, ТАС, Правекс).

Сбербанк объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии. Каковы последствия ухода Сбербанка для банковской системы Украины? Эксперты также отмечают, что это только начало масштабного исхода российских государственных банков.

Есть ли надежда у экспертов на оздоровление отечественной банковской системы? Продолжатся ли «зачистки» банков? Предполагаются ли крупные банкротства в этом году? Будет ли развиваться кредитование? Как восстановить доверие к банковской системе?



Проблемы банковской системы обсудят эксперты:

Виктор Суслов, экс-министр экономики, финансовый эксперт

Алексей Плотников, профессор, доктор экономических наук,

Василий Горбаль, финансовый эксперт, экс-член совета НБУ



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