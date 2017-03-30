Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 31 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение последней недели марта 2017 года.
— Скандал с реестром е-деклараций и его последствия. Похоже, коррупция победила.
— Порошенко на Мальте. Разговор с европарламентариями "за жизнь".
— Гранатой в консульство: отношения с Польшей переходят на новый уровень.
— Реприватизация "Укртелекома". С чем останется Ахметов?
Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:
Кость Бондаренко, руководитель Фонда «Украинская политика»
Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра «Третий сектор»
Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива»
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