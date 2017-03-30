Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 31 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение последней недели марта 2017 года.

— Скандал с реестром е-деклараций и его последствия. Похоже, коррупция победила.



— Порошенко на Мальте. Разговор с европарламентариями "за жизнь".



— Гранатой в консульство: отношения с Польшей переходят на новый уровень.



— Реприватизация "Укртелекома". С чем останется Ахметов?

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Кость Бондаренко, руководитель Фонда «Украинская политика»



Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра «Третий сектор»



Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива»





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