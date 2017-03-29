Туристический сезон 2017. Мнения экспертов - пресс-конференция

В четверг, 30 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Туристический сезон 2017. Мнения экспертов".

В 2017 году туроператоры предлагают украинским туристам большое количество зарубежных туров. Ключевой момент здесь, как правило, цена. Традиционно — это отдых в Турции и в Египте. Болгария — вторая по популярности "пляжная" страна после Турции среди украинцев. Появилось и новое направление — Албания, где дешевле, чем в других странах Адриатики, а виза не нужна. Отдых в Хорватии и Черногории, по словам туроператоров, может немного подорожать. Вероятно, повысятся в цене два других популярных среди украинцев направления морского отдыха — Кипр и Греция. Также большой популярностью пользуются экскурсионные туры в Европу.

Украина с ее богатейшим историческим наследием, уникальными и разнообразными природно-климатическими условиями представляет для потенциальных туристов большой интерес. Девальвация гривны и снижение доходов населения стимулировали развитие внутреннего туризма, что позволяет отелям, ресторанам, лечебницам и перевозчикам держаться на плаву. Горячими точками летнего туризма в прошлом году стали курорты Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

КГГА утвердила программу развития туризма в 2016-2018. Каковы ее основные приоритеты? Какие риски могут ожидать украинских туристов в 2017-м году в зарубежных поездках? Как сэкономить, если отпуск летом? Что делать клиенту, если туроператор обанкротился? У ранней покупки тура есть плюсы: богатый выбор и фиксация курса. За сколько недель лучше бронировать билеты? Какие новые направления выездного туризма в 2017 году? Основные критерии: адекватная цена, отсутствие визы или простота ее получения, наличие прямого перелета.

Проблемы туристического сезона 2017 обсудят эксперты:

Антон Тараненко, директор Управления туризмом Киевской городской государственной администрации

Алла Шаповалова, председатель комитета по туризму и гостиничной индустрии Торгово-промышленной палаты Украины

Александр Новиковский, ведущий эксперт турбизнеса, директор туристической компании "Туристический лидер".



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