Платежные системы перекрыты. Что делать украинским гастарбайтерам - пресс-конференция

В среду, 29 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Платежные системы перекрыты. Что делать украинским гастарбайтерам?"

Украина и Россия продолжают усиливать взаимные меры по блокированию денежных переводов между странами. На прошлой неделе Госдума приняла закон, который ограничивает денежные переводы из РФ в Украину с помощью иностранных платежных систем. Согласно поправкам, перевод денег в Украину будет возможен только в том случае, если другой оператор платежной системы прямо или косвенно контролируется Россией. Эти правила распространяются на переводы без открытия банковского счета. Документ направлен на устранение последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины.

Украина в октябре 2016 года расширила санкции в отношении России, запретив деятельность на своей территории ряду российских платежных систем. Под санкции попали платежная система "Колибри", которой управляет Сбербанк, "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр"), "Юнистрим" (банк "Юнистрим"), "Международные денежные переводы Лидер" (НКО АО "Лидер"), Anelik (банк "Анелик РУ"), Blizko (Связь-банк). Согласно статистике НБУ популярной в 2016 году стала система Western Union, на которую в прошлом году пришлось около 40% переводов в страну, на втором месте была российская «Золотая корона» — 24% переводов, на третьем — MoneyGram с 18%.

По информации Нацбанка общий объем поступлений денежных средств в Украину из-за границы с использованием систем перевода средств в 2016 году составил 2 млрд 488 млн долларов в эквиваленте. Всего за девять месяцев 2016 года через РФ в Украину было переведено 758 млн. долларов, из которых 96,5% всех переводов пришлись на международные платежные системы. Еще около 3,5% средств было переведено через банковскую систему.

По мнению экспертов рынка новым законом украинских гастарбайтеров лишают возможности переводить деньги из России. Однако, по мнению тех же экспертов, этот закон можно обойти путем банковских переводов, передачи кредитных карт или попросту наличных.

Эксперты пресс-конференции:

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра



Всеволод Степанюк, экономический эксперт



Виктор Скаршевский, экономический эксперт



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