Почему в Украине исчезает малый и средний бизнес - пресс-конференция

Во вторник, 28 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Почему в Украине исчезает малый и средний бизнес?"

Большинство успешных государств Европы в свое время сделали ставку в развитии на малый и средний бизнес. Чем больше доля малого и среднего бизнеса в ВВП в стране, тем выше уровень ее экономического развития. В ЕС в совокупности на малых и средних предприятиях работает 68% занятого населения, и они производят 58% ВВП, в Италии на долю малого и среднего бизнеса приходится 95% от дохода государства, в скандинавских странах доля малого бизнеса в формировании ВВП достигает 60%, в то время как в Украине этот показатель составляет около 12%, отмечают эксперты.

Отечественный бизнес небольших масштабов очутился на грани исчезновения. Тотальное «вымирание» украинского малого и среднего бизнеса происходит через налоговое давление государства и общее обнищание населения. Покупательная способность населения — это основной показатель, за которым можно судить об экономическом развитии страны. В Украине этот показатель крайне мал.

И даже тот факт, что с января подняли минимальную зарплату, не изменяет ситуацию. Заявления о том, что в этом году минимальная зарплата могла бы быть на уровне пяти тысяч гривен направлены на то, чтобы подготовить к большим платежам малый и средний бизнес. Если поднимется минимальная зарплата до пяти тысяч гривен, то предприниматели на упрощенной системе должны будут ежемесячно платить в бюджет не 1344 гривны, как сейчас, а 2100 гривен, а за каждого наемного работника не 704 гривны ЕСВ, а 1100 гривен — в полтора раза больше. Общая нагрузка на предпринимателя на упрощенной системе вырастет в три раза.

Постоянные изменения Налогового кодекса, неразвитость механизмов поддержки малого предпринимательства не позволяют этому сегменту экономики реализовывать свой потенциал в полной мере. Текущая макроэкономическая конъюнктура создает дополнительные сложности для малых предприятий и первая из них — недоступность денег и чрезвычайная дороговизна кредитных ресурсов.

Проблемы малого и среднего бизнеса обсудят эксперты:



Юлия Дроговоз, вице-президент УСПП



Руслан Соболь, глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса г. Киева



Эдуард Курганский, член координационного совета Ассоциации МСБ Украины



Александр Плива, член Всеукраинского объединения предпринимателей малого и среднего бизнеса «Фортеця»



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