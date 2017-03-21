Украинские потребители - беззащитны и обмануты - пресс-конференция

В среду, 22 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Украинские потребители — беззащитны и обмануты".

Украина стала не только европейским, но и мировым лидером во многих вопросах, связанных с плохой безопасностью и низким качеством жизни. Эксперты констатируют,

что голос потребителя власть не только не слышит, но ощущается тотальное пренебрежение и наступление на права гражданина Украины, как потребителя. Западные производители, которые выпускают продукцию не соответствующую европейским стандартам, имеют право продавать ее в третьи страны. И весь этот фальсификат, подделка — попадает в Украину и это представляет угрозу не только здоровью, но и жизни людей.

Эксперты отмечают, что в Украине не существует отдельного органа исполнительной власти, который бы защищал права потребителей. Еще в 2015 году Кабинет министров планировал привести защиту прав потребителей к нормам Европейского союза, включая борьбу с дискриминационной ценовой политикой, обеспечение доступа к полной информации про товар, а также недопущение несправедливых практик бизнеса по отношению к потребителю. Но неспособность потребителей отстаивать свои права привело к тому, что по отдельным сегментам рынка уровень фальсификации и обмана потребителей переваливает за 80%.

Критическая ситуация на рынке продуктов питания в Украине обусловлена отсутствием регулярного мониторинга и контроля качества продуктов. Когда мониторинг не проводится, все, кто изготавливает продукты питания и те, кто их реализует, начинают их фальсифицировать. Сегодня из закона о защите прав потребителей изымается норма, что этот закон распространяется на продукты питания. При этом, контроль за безопасностью продуктов в Украине вот уже три года не проводится. Эксперты констатируют, что отсутствие контроля способствует развитию недобросовестной конкуренции, которая базируется на обмане потребителей путем реализации им продукции низкого качества.

Эксперты пресс-конференции:

Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей



Олег Цильвик, директор Международной академии стандартизации



Ирина Кравченко, почетный президент общественной организации "Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей "Потребительское доверие"



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