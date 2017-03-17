Цивилизованное отношение к животным: опыт Львова - пресс-конференция

В понедельник, 20 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Цивилизованное отношение к животным: опыт Львова".

Во Львове принята программа предотвращения количества бездомных котов и регулирование их численности на территории города. Приоритетные задания Программы: закрепление опекунов за беспризорными котами, свободно живущих на определенной территории, их кормление, лечение, ограничение популяции бездомных животных путем их стерилизации, поиск новых владельцев для беспризорных животных, информационно разъяснительная работа среди жителей города, прежде всего школьников. Координатором программы является председатель ветеринарного отдела городского совета Львова.

Опека над животными со стороны городского совета Львова заключается в предоставлении финансовой помощи для проведения бесплатной стерилизации и бесплатной вакцинации котов, которые закреплены на определенной территории Львова и имеют зарегистрированного опекуна (волонтера). Общественные зоозащитные организации, которые предоставляют перечень опекунов, выявляют места, где нуждаются в опеке беспризорные коты. Городские ЖЭКи способствуют приведению подвальных помещений в надлежащее состояние, в необходимых местах освобождают окна от решеток, делают свободный доступ для котов во вспомогательные помещения.

Во Львове с 1 сентября 2016 года на базе коммунального предприятия "Лев" началась обязательная регистрация домашних собак, а также котов – по желанию владельцев.

В Киеве электронная петиция "Признать уличных котов частью экосистемы города Киева, позволить им свободно жить в подвалах, чердаках и других местах постоянного пребывания и уничтожать грызунов" набрала необходимое количество голосов и принята к рассмотрению. Мэр Киева Виталий Кличко поручил постоянным комиссиям Киевсовета по вопросам экологической политики, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, а также Киевской горгосадминистрации (КГГА) рассмотреть электронную петицию в установленном порядке.

Эксперты пресс-конференции:

Андрей Малеванный, заместитель директора-начальник управления экологии в Департаменте городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА;

Алексей Новиков, секретарь постоянной комиссии Киевсовета по экологической политике;

Александра Мезинова, руководитель приюта для животных "Сириус", глава комиссии по защите животных при департаменте благоустройства при КГГА.

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