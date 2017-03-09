Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 10 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй недели марта 2017 года.

— Арест Романа Насирова. За кулисами.

— Меморандум с МВФ: что будет с землей, банками и пенсиями.

— Чем закончится "национализация" предприятий Ахметова?

— Суд ООН в Гааге — перспективы нового противостояния Украины и России.

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Андрей Золотарев, политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор";

Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива";

Алексей Якубин, политолог,кандидат политических наук.

Аккредитация СМИ на месте по действующим редакционным удостоверениям