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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

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    В пятницу, 10 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 10 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй недели марта 2017 года. 

    — Арест Романа Насирова. За кулисами.

    — Меморандум с МВФ: что будет с землей, банками и пенсиями.

    — Чем закончится "национализация" предприятий Ахметова?

    — Суд ООН в Гааге — перспективы нового противостояния Украины и России.

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты: 

    Андрей Золотарев, политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор";

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива";

    Алексей Якубин, политолог,кандидат политических наук.

    Аккредитация СМИ на месте по действующим редакционным удостоверениям

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