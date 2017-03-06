Петиция о столичных котах – слово депутатам Киевсовета - пресс-конференция

В понедельник, 6 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему: "Петиция о столичных котах – слово депутатам Киевсовета".

Несколько месяцев назад на официальном сайте столицы Украины появилась петиция, в тексте которой авторы петиции призывает местные власти обратить внимание на жестокое обращение с котами, что проявляется в участившихся случаях заколачивания животных в подвалах жилых домов, а также признать их неотъемлемой частью экологической системы города — ведь они помогают бороться с грызунами.

Коты в городах жили и будут жить, вопрос только в нашем к ним отношении. Если мы удалим из огромной экосистемы котов, будет популяционный взрыв среди грызунов, изменение поведения уличных собак. Чтобы уличные коты были в безопасности, а также могли спокойно пережить холода, в столице Украины предлагают объявить их частью экосистемы города и, как следствие, предоставить им соответствующую защиту.

Например, уличные коты уже официально признаны частью экосистемы в Варшаве. Также во Львове принята программа предотвращения количества бездомных котов и регулирование их численности на территории города. Приоритетные задания Программы: закрепление опекунов за беспризорными котами, свободно живущих на определенной территории, их кормление, лечение, ограничение популяции бездомных животных путем их стерилизации, поиск новых владельцев для беспризорных животных, информационно разъяснительная работа среди жителей города, прежде всего школьников. Координатором программы является председатель ветеринарного отдела городского совета Львова.

В Киеве электронная петиция "Признать уличных котов частью экосистемы города Киева, позволить им свободно жить в подвалах, чердаках и других местах постоянного пребывания и уничтожать грызунов" набрала необходимое количество голосов и принята к рассмотрению. Мэр Киева Виталий Кличко уже поручил постоянным комиссиям Киевсовета по вопросам экологической политики, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, а также Киевской горгосадминистрации (КГГА) рассмотреть электронную петицию в установленном порядке.

Эксперты пресс-конференции:

Константин Яловой, председатель постоянной комиссии Киевсовета по экологической политике;

Алексей Новиков, секретарь постоянной комиссии Киевсовета по экологической политике;

Александра Мезинова, руководитель приюта для животных "Сириус", глава комиссии по защите животных при департаменте благоустройства при КГГА;

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