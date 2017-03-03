Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 3 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему: "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны на текущей неделе — с 27 февраля по 03 марта 2017 года.

— Украина и МВФ — что нас ждет в будущем.

— Блокада. Экономические потери, бессилие власти, новая реальность на Донбассе.

— Коломойский, Фирташ, Ахметов. Эра олигархов заканчивается. Что дальше?

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики;

Денис Кирюхин, политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии;

Александра Решмедилова, политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины".

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