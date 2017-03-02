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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    (обновлено: )24
    В пятницу, 3 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему: "Политические итоги недели".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 3 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему:  "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны на текущей неделе — с 27 февраля по 03 марта 2017 года. 

    — Украина и МВФ — что нас ждет в будущем. 

    — Блокада. Экономические потери, бессилие власти, новая реальность на Донбассе. 

    — Коломойский, Фирташ, Ахметов. Эра олигархов заканчивается. Что дальше?

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты: 

    Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики;

    Денис Кирюхин, политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии;

    Александра Решмедилова, политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины".

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