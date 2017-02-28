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    Пресс-Центр

    Транш МВФ в марте... Сбудутся ли надежды Киева? - пресс-конференция

    (обновлено: )10610
    В среду, 1 марта, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему: "Транш МВФ в марте... Сбудутся ли надежды Киева?"
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В среду, 1 марта, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему: "Транш МВФ в марте… Сбудутся ли надежды Киева?"

    Украина на пороге подписания Меморандума с МВФ, который откроет возможности для получения четвертого транша в размере 1 млрд долларов. В правительстве и Нацбанке надеются, что деньги поступят в начале марта. Украинская сторона признает, что из 11 структурных "маяков" выполнено всего 3.  

    Одним из главных обещаний пришедшего к власти президента США Д.Трампа  было  пересмотреть внешнюю политику США, в том числе и касательно финансирования международных организаций. В управлении Международным  валютным фондом  ведущая роль принадлежит США в виде 16% голосов. Это —  блокирующий пакет, без которого совет директоров не сможет принять ни одно решение.  Украина имеет в Фонде 0,5% голосов, РФ — 1,5%. В центральном офисе МВФ есть озабоченность перспективами организации: будет ли фонд и дальше получать поддержку от США на том же уровне? Это открытый вопрос.

    Украине необходимо сотрудничество с МВФ, потому что потребность во внешнем финансировании только на этот год составляет 5 миллиардов долларов. Минэкономразвития прогнозирует приток иностранных инвестиций на этот год в размере 2,5 млрд долларов, однако эксперты полагают, что  можно  рассчитывать максимум на 2 млрд долларов, а это означает, что где-то нужно найти еще 3 млрд долл. 

    Украина нуждается в МВФ не только с точки зрения денег, Фонд нужен стране как "внешний надсмотрщик". Нужен кто-то, кто будет "выдавливать" реформы из украинской власти – так считают эксперты. В настоящее время представители украинского истеблишмента  утверждают, что Украина и Международный валютный фонд находятся на завершающей стадии переговоров для получения очередного транша кредита. Однако, украинский вопрос в повестке заседаний совета директоров опять не значится. 

    Изменится ли политика МВФ  по отношению к Украине   с новой администрацией в США? 

    Эксперты пресс-конференции:  

    Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера;

    Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и  менеджмента политики;

    Андрей Блинов, экономист,  руководитель проекта "Путь к успеху". 

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