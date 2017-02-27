Столичные коты могут официально стать частью экосистемы города - пресс-конференция

В понедельник, 27 февраля, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему: "Столичные коты могут официально стать частью экосистемы города".

Город на 100 % является экосистемой, т.е. системой, в которой сочетаются живые организмы и среда их обитания. Признание котов частью экосистемы нужно, прежде всего, людям. Коты в городах жили и будут жить, вопрос только в нашем к ним отношении. Если мы удалим из огромной экосистемы котов, будет популяционный взрыв среди грызунов, изменение поведения уличных собак. В холодное время года уличные коты греются в подвалах и на чердаках. Но часто из-за этого они погибают, потому что люди нередко замуровывают там животных. Чтобы уличные коты были в безопасности, а также могли спокойно пережить холода, в столице Украины предлагают объявить их частью экосистемы города и, как следствие, предоставить им соответствующую защиту. Например, уличные коты уже официально признаны частью экосистемы в Варшаве. Электронная петиция "Признать уличных котов частью экосистемы города Киева, позволить им свободно жить в подвалах, чердаках и других местах постоянного пребывания и уничтожать грызунов" набрала необходимое количество голосов и принята к рассмотрению. Мэр Киева Виталий Кличко уже поручил постоянным комиссиям Киевсовета по вопросам экологической политики, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, а также Киевской горгосадминистрации (КГГА) рассмотреть электронную петицию в установленном порядке.

Автор петиции Виктория Кирилюк отмечает, что в столице наблюдается тревожная тенденция к увеличению количества случаев замуровывания котов в подвальных помещениях жилых зданий. "С целью защиты животных от подобного жестокого обращения, необходимо признать уличных котов частью экосистемы города Киева и запретить их беспричинный вылов и убийства", — отмечает автор инициативы. В петиции также указано, что следует позволить котам свободно жить и передвигаться в подвалах, чердаках и других местах их постоянного пребывания, так как они выполняют крайне важную функцию природной дератизации — уничтожение грызунов.

Эксперты пресс-конференции:

Виктория Кирилюк, автор петиции, волонтер;

Олеся Пинзеник, член постоянной комиссии Киевсовета по экологической политике;

Ася Серпинская, президент Киевского общества защиты животных;

Александра Мезинова, руководитель приюта для животных "Сириус", глава комиссии по защите животных при департаменте благоустройства при КГГА.

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