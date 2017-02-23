Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 24 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели". РИА Новости Украина Настроения украинцев в третью годовщину Майдана

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение четвертой недели февраля 2017 года.

— Годовщина Майдана: митинги, столкновения, ультиматумы;

— Дело Фирташа. Задержание, экстрадиция, интрига;

— Донбасс: сколько планов урегулирования, столько и дел в ГПУ/СБУ.

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор";

Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании "Партия власти";

Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук.

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