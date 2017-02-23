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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

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    В пятницу, 24 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 24 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    Третья годовщина Майдана. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Настроения украинцев в третью годовщину Майдана

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение четвертой недели февраля 2017 года.

    — Годовщина Майдана: митинги, столкновения, ультиматумы;

    — Дело Фирташа. Задержание, экстрадиция, интрига;

    — Донбасс: сколько планов урегулирования, столько и дел в ГПУ/СБУ.

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор";

    Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании "Партия власти";

    Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук.

    Аккредитация СМИ на месте по действующим редакционным удостоверениям

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