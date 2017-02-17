Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 17 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение третьей недели февраля 2017 года.

— ЧП в энергетике: махновщина или борьба за денежные потоки?

— Суета вокруг коалиции. Новый спикер, новый премьер или новые выборы.

— Трамп, Крым, Эйро, Мюнхен. Переговоры-уговоры.

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Кость Бондаренко, руководитель Фонда "Украинская политика";

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики;

Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива".

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