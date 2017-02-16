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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    (обновлено: )20
    В пятницу, 17 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 17 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение третьей недели  февраля  2017 года. 

    — ЧП в энергетике: махновщина или борьба за денежные потоки?

    — Суета вокруг коалиции. Новый спикер, новый премьер или новые выборы.

    — Трамп, Крым, Эйро, Мюнхен. Переговоры-уговоры. 

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:  

    Кость Бондаренко, руководитель Фонда "Украинская  политика";

    Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и  менеджмента политики;

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива".

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