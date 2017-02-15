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    Пресс-Центр

    В украинских аптеках исчезают жизненно необходимые медикаменты - пресс-конференция

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    В четверг, 16 февраля, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "В украинских аптеках исчезают жизненно необходимые медикаменты".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В четверг, 16 февраля, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "В украинских аптеках исчезают жизненно необходимые медикаменты".

    Новый год начался для украинцев с многообещающих реформаторских нововведений, одним из которых стало введение государственного регулирования цен на лекарства. Минздрав 23 января указом №53 утвердил реестр граничных оптово-отпускных цен (ГрОВЦ) на 21 международное непатентованное название лекарств, стоимость которых будет компенсироваться украинцам. С 1 февраля многие недорогие препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и астмы стали исчезать из аптек: из-за госрегулирования цен их будет просто невыгодно поставлять в Украину, утверждают фармацевты. 

    В правительстве отмечают, что новая система госрегулирования цен на лекарств разработана с целью обеспечения экономической доступности лекарств для населения путем стабилизации цен на фармацевтическом рынке Украины. Однако, эксперты рынка говорят, что многие жизненно важные препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и астмы, могут стать дефицитными, а некоторые и вовсе пропасть из аптек. В частность, речь идет о препаратах будесонида, сальбутамола, метформина, гликлазида, амлодипина, бисопролола, спиронолактона. 

    При этом в Министерстве здравоохранения Украины причины для дефицита в аптеках не видят. "Оснований для того, чтобы лекарство исчезали в аптеках нет. Наш проект "Доступные лекарства" будет начинать работу с первого апреля, выделено 500 миллионов", — сказал замминистра Роман Илык. Т.е. купить лекарства от давления, бронхиальной астмы и сахарного диабета можно только с апреля. А как до него дожить больным — вопрос остается открытым.

    Эксперты пресс-конференции:

    Валентина Маркевич, президент Фонда помощи онкобольным детям, кандидат медицинских наук;

    Сергей Кравченко, ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины;

    Виктор Корогод, руководитель проектов Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов.

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