Зима продолжается. Украину ждут веерные отключения электричества? - пресс-конференция

Во вторник, 14 февраля, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Зима продолжается. Украину ждут веерные отключения электричества?"

Затяжное похолодание и снегопады снова делают актуальной проблему прохождения отопительного сезона. Продолжающийся кризис в экономике и заоблачные тарифы для населения привели к резкому снижению потребления газа, что отразилось на объемах отбора газа из хранилищ. На 1 февраля объем газа в ПХГ составил 9,8 млрд кубометров. За январь было отобрано 2,2 млрд кубометров. Для сравнения, на 1 февраля 2016 года в украинских ПХГ находилось 11 млрд кубометров газа, а за январь прошлого года было отобрано 2,8 млрд кубометров. Т.е. падение объемов отбора природного газа из ПХГ в январе 2017 составило на 600 млн кубометров меньше, чем за аналогичный период 2016 года. В тоже время температурный режим в текущем отопительном сезоне ниже, чем в сезоне 15/16 годов.

На прошлой неделе на складах ТЭС находилось 858 тыс. тонн угля антрацитовой группы, что в среднем составляет почти месячный запас для работы станций. В случае блокирования поставок антрацита из Донбасса, дефицит угля начнет ощущаться к концу февраля — началу марта. Рассчитывать на поставки импортного угля сегодня не приходится. Тем более, что любой уголь — из Австралии, ЮАР, США, будет дороже, чем тот уголь, который поставляется из неконтролируемых территорий и добывается на территории Украины, подчеркивают эксперты.

Как сообщил глава Минэнерго Игорь Насалик, в случае полной блокады поставок антрацитового угля из Донбасса Украине придется прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии для удержания единой энергосистемы. На каждый гигаватт дефицита мощности энергосистемы будет приходится порядка 1 млн потребителей э/э и порядка 100 тысяч домохозяйств, получающих централизованное отопление. В результате "энергоосады" Донбасса, к началу марта под "акцию" веерных отключений э/э и вымораживания квартир могут попасть до 2,5 млн человек и 200 тыс. домохозяйств соответственно. А дефицит мощности в энергосистеме достигнет 4 Гвт. Помимо этого, энергетикам придется запустить газомазутные блоки, что существенно увеличит объемы потребления газа и создаст риски возникновения дефицита газа вследствие более активного их использования.

Эксперты пресс-конференции:

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины;

Всеволод Степанюк, экономический эксперт;

Тарас Галайда, аналитик общественной организации "Публичный аудит".

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