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    Пресс-Центр

    Презентация шоу-концерта "Закоханість"

    (обновлено: )14
    В понедельник, 13 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится презентация шоу-концерта "Закоханість".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В понедельник, 13 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится презентация шоу-концерта "Закоханість".

    В марте в Киеве состоится премьера нового музыкального шоу — "Закоханість" — о празднике весны и об истории любви. В шоу участвуют артисты и певцы – звезды "Х-фактора" и "Україна має талант". Это талантливые исполнители, покорившие сердца телезрителей: Павло Пигура, Виталий Сычак, Кирилл Каплуновский, Федор Рытиков исполнят уже известные и новые композиции. Концерт сочетает в себе классическое исполнение и современные тенденции лучших музыкальных шоу.

    Автор музыки — Максим Шоренков, известный в Украине и за рубежом пианист и композитор-новатор, концерты которого с неизменным успехом проходят по всему миру.

    "Нити Шоренкова" – это изобретение, предоставляющее новые возможности звукоизвлечения на музыкальных инструментах. Концерты с использованием этих уникальных методов звучат в лучших залах Украины и на прославленных сценах Европы. Его произведения звучат в теле-радио эфирах Лондона, а также исполняются симфоническими оркестрами в Европе. Максим Шоренков — автор музыки к фильмам, спектаклям и мюзиклам, которые с успехом идут на лучших сценах страны и за рубежом. 

    На презентации будет показан трейлер шоу-концерта "Закоханiсть", видео фрагментов выступлений исполнителей и деятельнсти компании. Шоу-концерт пройдет 3 марта в Доме кино в Киеве. В апреле 2017 года презентация проекта "Нити Шоренкова" будет представлен в ОАЕ.

    Участники презентации:

    Наталия Вальда, генеральный директор компании VALMEDIA продюсер, член Национального Союза кинематографистов Украины;

    Максим Шоренков, композитор, лауреат Международных музыкальных конкурсов, член союза композиторов Украины;

    Юлия Кацьянова, генеральный директор компании VoleeYu Fashion House.

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