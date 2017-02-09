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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    (обновлено: )21
    В пятницу, 10 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 10 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй   недели  февраля  2017 года.

    — Военное положение в Украине: что, где, когда.

    — Первая неделя парламентской сессии: интриги, скандалы, расследования.

    — Скандал недели. Кто перебрал — немецкий посол или украинские нардепы? 

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты: 

    Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор";

    Александра Решмедилова, политолог, кандидат философских наук;

    Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук.

    Аккредитация СМИ на месте  по действующим редакционным удостоверениям

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