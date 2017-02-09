Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 10 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй недели февраля 2017 года.

— Военное положение в Украине: что, где, когда.

— Первая неделя парламентской сессии: интриги, скандалы, расследования.

— Скандал недели. Кто перебрал — немецкий посол или украинские нардепы?

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор";

Александра Решмедилова, политолог, кандидат философских наук;

Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук.

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