Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 3 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение первой недели февраля 2017 года.

— Большие переговоры телефоном и лично: Путин-Трамп, Порошенко-Меркель. Версии "Большой сделки".

— Обстрелы Авдеевки и Донецка. Политические последствия новой эскалации войны на Донбассе.

— Заявление Качиньского. Рассорят ли Польшу и Украину разные взгляды на общую историю?

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Михаил Погребинский, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии;

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики;

Михаил Павлив, политолог, директор "Фонда гуманитарных стратегий".

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