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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

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    В пятницу, 3 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 3 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение первой недели февраля 2017 года. 

    — Большие переговоры телефоном и лично: Путин-Трамп, Порошенко-Меркель. Версии "Большой сделки".

    — Обстрелы Авдеевки и Донецка. Политические последствия новой эскалации войны на Донбассе. 

    — Заявление Качиньского. Рассорят ли Польшу и Украину разные взгляды на общую историю?

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты: 

    Михаил Погребинский, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии;

    Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики;

    Михаил Павлив, политолог, директор "Фонда гуманитарных стратегий".

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