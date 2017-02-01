Цены стремительно растут. Какие "покращення" наступят в феврале? - пресс-конференция

В четверг, 2 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Цены стремительно растут. Какие "покращення" наступят в феврале?"

По мнению экономических экспертов рост потребительских цен и обесценивание гривны были обусловлены двукратным увеличением, по сравнению со среднемесячными, расходов бюджета в декабре, а также поддержкой ликвидности "ПриватБанка". Не стоит ожидать, что цены хоть немного притормозят в своем стремлении вверх – с февраля украинцев ждут нерадостные новости. Себестоимость продукции растет рекордными темпами, при этом бизнес заставляют повышать еще и минимальную зарплату. Подорожавший газ и электроэнергия для промышленности, кроме продуктов, потянут вверх коммуналку и общественный транспорт.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует в 2017 году существенно изменить тарифы на водоснабжение и водоотвод. В частности, тарифы для разных компаний могут измениться на 50% — об этом сообщается на сайте регулятора. "Нафтогаз" взвинтил цены на газ сразу на 22%. Речь пока идет о газе для промышленных потребителей и других компаний. Однако нужно понимать, что эти тарифы промышленность теперь заложит в свои тарифы, иными словами –переложит на плечи потребителя.

С февраля мобильные операторы Украины повысят абонплату, вырастет цена интернета. Изменится цена билетов на поезда. Плацкартный билет на поезд из Киева во Львов, Одессу, Ужгород и Харьков сейчас стоит 130 грн. В феврале его цена вырастет до 154 грн, а с октября — до 175 грн.

По данным украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, с 10 по 20 января 2017 года более чем на 1% выросли цены на хлеб и говядину. Также с начала года подорожали: гречка, рис, зафиксирован рост цен на сахар и подсолнечное масло. Эксперты поясняют, что молоко и молочные продукты дорожали из-за девальвации гривны, вследствие чего подорожало дизтопливо и другие составляющие себестоимости. За месяц курс гривны просел на 4,4%, а стоимость дизтоплива выросла на 4,6%.

При этом, 26 января Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1%, объясняя это, прежде всего, ростом минимальной заработной платы.

Эксперты пресс-конференции:

Максим Гольдарб, руководитель общественной организации "Публичный аудит"

Всеволод Степанюк, экономический эксперт

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

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