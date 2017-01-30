Новые налоги и акцизы. Как будет выживать бизнес? - пресс-конференция

Во вторник, 31 января, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Новые налоги и акцизы. Как будет выживать бизнес?"

С 1 января 2017 года в Украине изменится ставка единого налога. С принятием изменений в налоговое законодательство, и изменением так называемой "минимальной зарплаты", изменятся условия работы субъектов предпринимательства, зарегистрированных как плательщики единого налога. Повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен обернулось двукратным ростом налогов для физлиц-предпринимателей (ФЛП), которые работают по упрощенной системе налогообложения. Даже для тех, кто не показывает доход от самозанятости, теперь обязательна уплата единого налога и социального взноса. Поскольку расчет единого налога и единого социального взноса привязан к размеру минимальной зарплаты, то ее повышение ведет к повышению налога для самозанятых лиц. По данным сервиса Opendatabot, за три недели до конца 2016 года свои малые предприятия закрыли примерно 120 тысяч человек (всего их 680 тысяч).

С 1 января выросли акцизы на алкоголь: на ликеро-водочную продукцию на 20%, на пиво, вино и сидр на 12%. Специалисты рынка утверждают, что теневой рынок водки в 2017 году может вырасти до 65% против 50% в прошлом. Также на 40% увеличится акциз на табачные изделия.

Эксперты отмечают, что за последние несколько лет были переписаны нормы Налогового кодекса Украины, которые касаются почти всех видов налогов. Предприниматели привыкли, что долгосрочные планы развития с учетом налоговой нагрузки им не построить. За словами "либеральная реформа" и "улучшение инвестиционного климата" ощущается ужесточение процедур мониторинга и контроля предпринимательской деятельности. И ведение бизнеса в Украине все больше напоминает войну за свое право зарабатывать деньги.

Эксперты пресс-конференции:

Григол Катамадзе, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины;

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра;

Евгений Олейников, эксперт по вопросам экономики "Экономического дискуссионного клуба";

Татьяна Шевцова, управляющий партнер Аудиторской Компании "Капитал Плюс".

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