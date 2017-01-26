Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 27 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение последней недели января 2017 года.
— Проект закона о государственном языке — что это было?
— Ложь в е-декларациях. Накажут ли нардепов?
— СБУ vs Пинчук. Что бывает, когда пишешь, что думаешь.
Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:
Кость Бондаренко, руководитель Фонда "Украинская политика";
Андрей Золотарев, политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор";
Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании "Партия власти".
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