Эмиграция из Украины: уехать нельзя остаться. Прогнозы экспертов - пресс-конференция

В четверг, 26 января, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Эмиграция из Украины: уехать нельзя остаться. Прогнозы экспертов". РИА Новости Украина Евгений Котенко Эмиграция: вынужденное спасение или подлое предательство?

По оценкам экспертов-экономистов на сегодняшний день регулярно за рубежом работают не меньше 3 миллионов соотечественников. Но цифра эта, как отмечают те же эксперты – весьма приблизительна. В 2015 году около 500 тысяч граждан Украины получили вид на жительство в странах Европейского союза (19% от всех выданных документов). Едут сегодня чаще всего в Польшу – первое место в структуре выездного потока. Также популярна у трудовых мигрантов Венгрия: за последние два года сюда выехали 2,44 миллионов украинцев. Как показывают результаты соцопроса, проведенного компанией Research & Branding Group в декабре 2016 года, треть жителей Украины (34%) при возможности готовы навсегда покинуть Украину и переехать в другую страну на ПМЖ. Не готовы к такому шагу половина опрошенных. С февраля 2015 г. по декабрь 2016 г. число граждан, готовых навсегда уехать из страны, увеличилось на 6%. Наиболее сильны эмигрантские настроения среди молодежи до 30 лет: 55% представителей данной возрастной категории готовы покинуть страну. Практически нет разницы в эмигрантских настроениях между женщинами и мужчинами (32-36%), а также в зависимости от местности проживания (33-35%).

Какие аргументы у эмигрантов? Самый главный – у Украины нет перспектив, нет возможностей для роста и развития ее граждан. Для бизнеса вводят налог на бездействие ФОПов, в планах – упразднить упрощенную систему налогообложения. Запрещено пользоваться услугами банков-иностранцев и это при непрекращающемся"банкопаде" в стране. Реформы не то что не завершены – во многих случаях просто не начаты, либо же привели к плачевным результатам. Безопасность – на уровне "опасности". Медицина и образование – в непонятной стадии. Основными причинами возможной эмиграции (по состоянию на декабрь 2016 г) жители Украины назвали экономические проблемы в стране, вооруженный конфликт, политическую нестабильность.

Эксперты пресс-конференции:

Елена Малиновская, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований, доктор наук по госуправлению;

Владимир Власюк, директор института"Укрпромвнешэкспертиза", руководитель комитета промышленной модернизации ТПУ;

Алексей Позняк, завотделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований НАНУ.

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