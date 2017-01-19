Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 20 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение третьей недели января 2017 года.

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Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики;

Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива";

Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук.

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