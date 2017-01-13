Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 13 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй недели января 2017 года.

— Пересменка в Вашингтоне: скандалы, интриги, заявления. Какие новости для Украины?

— Обмен пленными: тишина под контролем государства или общественный контроль. Списки Савченко;

— Все вокруг МВД: конкурс на главу Нацполиции, расследование стрельбы Пашинского, итоги криминогенной ситуация 2016.

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Андрей Золотарев, политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор";

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики;

Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании "Партия власти".

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