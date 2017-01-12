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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    (обновлено: )5
    В пятницу, 13 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 13 января, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй недели января 2017 года.

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    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Андрей Золотарев, политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор";

    Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики;

    Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании "Партия власти".

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