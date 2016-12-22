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Политические итоги недели - пресс-конференция

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В пятницу, 23 декабря, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
Пресс-центр
РИА Новости Украина Евгений Котенко

В пятницу, 23 декабря, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение четвертой недели декабря 2016 года.

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Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты: 

Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор" 

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики 

Александра Решмедилова, политолог, кандидат философских наук

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