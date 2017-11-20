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    Политика

    Украинская разведка опровергает причастность Шаройко к шпионажу в Белоруссии

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    По сообщению Министерства обороны Украины, Павел Шаройко был уволен с воинской службы в 2009 году. После этого он работал журналистом, в том числе и в Белоруссии.
    Здание Министерства обороны Украины. Архивное фото
    НАБУ/Facebook

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Информация КГБ Белоруссии о причастности к разведывательной деятельности задержанного журналиста Павла Шаройко не соответствует действительности, он был уволен с военной службы в 2009 году, заявила в понедельник пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

    Журналист Павел Шаройко
    Фото "Радио Свобода"
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    В понедельник КГБ Белоруссии подтвердил задержание Шаройко по обвинению в шпионаже и создании в Белоруссии агентурной сети. В связи с этим делом сотрудник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов объявлен персона нон-грата в Белоруссии за "несовместимую с дипломатическим статусом деятельность".

    "Белорусские СМИ распространили заявление официального представителя комитета государственной безопасности республики Беларусь о причастности украинского журналиста Павла Шаройко к созданию агентурной сети и ведения разведывательной деятельности на территории Республики Беларусь. Также в заявлении указано, что Павел Шаройко признался, что является сотрудником ГУР Минобороны Украины. Служба по связям с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что изложенная в указанном заявлении информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

    При этом отмечается, что Шаройко проходил службу в ГУР Минобороны Украины на должности начальника пресс-службы. В 2009 году он был уволен с военной службы по состоянию здоровья.

    После этого он работал как гражданское лицо журналистом украинских СМИ, в том числе корреспондентом на территории Белоруссии.

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