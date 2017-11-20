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    Политика

    Порошенко внес в Раду неотложный законопроект о реформе дипслужбы

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    Законопроект определяет правовой статус таких лиц, особенности деятельности органов дипломатической службы, порядок вступления на дипслужбу, ее прохождения и прекращения, закрепляет ротацию как обязательное условие прохождения дипломатической службы.
    Выступление президента Петра Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады как неотложный законопроект о реформе дипломатической службы, сообщила пресс-служба главы государства в понедельник.

    "Законопроект разработан с целью реформирования дипломатической службы, приведения ее к современным европейским и мировым стандартам, повышения престижности дипслужбы и привлечения нового кадрового потенциала", — говорится в сообщении.

    Петр Порошенко. Архивное фото
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    По информации ведомства, основной задачей проекта закона является установление новых правовых и организационных основ функционирования дипслужбы как государственной службы особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности должностных лиц дипломатической службы, связанной с реализацией внешней политики Украины, защитой ее национальных интересов в сфере международных отношений, а также прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за рубежом.

    Законопроект определяет правовой статус таких лиц, особенности деятельности органов дипломатической службы, порядок вступления на дипслужбу, ее прохождения и прекращения, закрепляет ротацию как обязательное условие прохождения дипломатической службы, а также регулирует вопрос оплаты труда, социальные гарантии ее сотрудников.

    По информации пресс-службы Порошенко, принятие этого проекта закона также будет способствовать комплексной модернизации дипслужбы и обеспечит единство подходов в правовом регулировании ее особенностей как составной части государственной службы.

    Напомним, ранее Порошенко поручил депутатам разработать новый законопроект об антикоррупционном суде, создание которого требуют митингующие у здания Верховной Рады в Киеве.

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